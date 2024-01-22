中評社北京1月22日電／網評：大學生“向上社交”不能舍本逐末



來源：東方網 作者：楊朝清



在眾多求學、求職的經驗帖中，“向上社交”一詞熱度頗高，教大學生“向上社交”甚至成為許多博主必用的“吸粉”利器。究竟是鼓勵自我成長，還是如“向上社交”那般強調他人的重要性，對大學生來說，兩者是否矛盾，又該如何處理？



“向上社交”說到底就是積極主動與比自己更優秀、更有經驗、更有地位的人建構社會互動，從而助力自身成長。“向上社交”沒有原罪，大學生能夠從和自己同一年級、同一班級、同一層次的社會網絡中得到的信息和資源不僅是有限的，而且同質性很強，“向上社交”有助於打破信息不對稱、突破圈層的束縛。



在中國這樣一個講究人情和關係的國度里，即使是大學生也難以“獨善其身”；“向上社交”本質上就是打破“強關係”的局限，建立新的“弱關係”——社會學家馬克·格蘭諾維特創造性地提出了“弱關係”和“強關係”兩個概念，弱關係是指和聯繫不頻繁的人的關係，與之相對應的就是強關係。“弱關係”和“強關係”沒有絕對的界限，二者可以相互轉換。



不論是與本校本專業的優秀學長學姐建立聯繫，還是和更知名高校優秀學子產生社會聯結，抑或向一些進入職場的前輩取經，“向上社交”拓展了自己的人脈圈，有助於打破自身的信息壁壘和認知局限，得到更多的資源和社會支持。“向上社交”的育人功能被看見，一些高校邀請本校本專業優秀學長學姐擔任助理班主任、朋輩導師，以“過來人”的身份為低年級大學生傳經送寶，取得了不錯的成效。



上大學不僅是學習知識技能、豐盈精神家園的過程，也是一個重新發現和認識自我的過程。正所謂當局者迷旁觀者清，來自“向上社交”的一些意見建議有助於幫助大學生突破自我認知的局限，來自“向上社交”的幫助與社會支持有助於讓大學生少走彎路，取得更大的進步。“向上社交”有助於建構一個更加優質、更加強大的社會網絡，為大學生的生涯規劃、求職、就業等方面指點迷津，提供機會和資源。

