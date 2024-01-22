中評社北京1月22日電／網評：讓“集章打卡”回歸文化價值本位



來源：東方網 作者：付彪



2023年12月的一天，初雪後的北京氣溫驟降，西單·THE NEW更新場的B1層卻人頭攢動，人們出行的熱情似乎絲毫沒有受影響。這裡正在舉辦一場聚集了41家博物館／文博機構，16家國風品牌／非遺攤主的“最中國·文博市集”。在這裡，人們不僅可以買文創，還可以觀賞文物真品，以及——集章。據介紹，蓋章區尤為火爆，不僅現場大排長龍，連印章都由於不停按壓，折損好幾個，只能拿出備用章應急。



印章作為一種獨特的文化符號，有著悠久的歷史沉澱和深厚的文化內涵。近年來，“集章熱”日漸盛行，留一枚印章、存一段記憶。各文化場館、文創街區、旅遊景點等紛紛推出文創印章，吸引著集章愛好者紛紛前去打卡。然而，“集章打卡”背後並不是簡單的“到此一游”，而是蘊藏著別樣的“書香氣”“文化味”。尤其是將文化元素與現代創意相結合的印章，更讓陷入沉寂的古建築、老技藝等再度出現在民眾眼前，煥發新的時代光彩。



當前，提供蓋章服務逐漸成為各類文化活動的標配。以北京為例，余華“在細雨中呼喊”主題特展，哈利·波特主題展……2023年下半年，伴隨著店內主題展覽的舉辦，PAGEONE書店各門店發起了一系列集章活動。適逢書店創辦40周年，PAGEONE還推出了40周年限定章。潘家園禮物店自2022年便開始深耕集章打卡活動，文創團隊已自主研發了搭配“潘家園印象集章手賬本”“二十四節氣集章册”等不同系列的印章，並推出集章活動。



值得關注的是，“集章打卡”火熱的同時，不少人為了蓋章而蓋章。從消費心理角度分析，集章與集郵票、藏書票等異曲同工，只要某種東西能夠成系列，且具有一定的稀缺性，人們就容易產生收集的意願。正如專家指出，有的人集章是出於從眾心理，有的人是為了通過“秀”印章進行自我表達，還有的人僅僅是為了打卡。事實上，集章活動受歡迎還有一大原因是，大多數場館的印章免費可得，一些人更看重蓋章的過程，而非蓋章的結果。

