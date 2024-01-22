中評社北京1月22日電／網評：馬樹山案“大翻轉”彰顯法律尊嚴



來源：紅網 作者：王同文 許華凌



近期，河北省遷西縣老幹部馬樹山因舉報當地領導幹部被逮捕、起訴的案件引起社會廣泛關注。最高檢高度重視，專門派出院領導前往河北指導案件辦理；會同河北省檢察機關，在審查核實的基礎上，指令遷西縣檢察院以不存在犯罪事實對馬樹山依法撤回起訴，並將依法作出不起訴處理。對檢察機關在此案中多個方面存在的嚴重問題，要按照司法責任制規定，嚴肅追責。



檢察機關履職辦案，必須堅持嚴格依法辦案、公正司法，必須堅持以事實為根據、以法律為准繩，決不能出現沒有犯罪事實予以逮捕、起訴的案件。最高檢不迴避、不遮掩、不護短，直面問題、依法糾錯，回應百姓呼聲，展現了鮮明的人民立場。這一糾錯，既為馬樹山討回了公道，也給公眾一個交代，為法律的威嚴拂去了灰塵，必須點贊。



年逾75歲的退休幹部馬樹山，因通過信件反映、舉報現任遷西縣委書記李貴富等人在用人、城市建設等方面存在的問題，而被逮捕、起訴。當地司法機關只用了28天時間就走完了批捕、起訴的整個流程。如此神速的辦案進度，引發人們的廣泛關注和質疑。



綜而述之，存疑有五：一是舉報人的合法權益和個人隱私理應受到保護，可舉報材料為什麼會送到被舉報人手里？二是憑什麼要給一個年逾75歲的老人扣上“社會危險性”的大帽子並對其“大動干戈”？三是對舉報人的刑拘、批捕、起訴，一套流程下來只用了28天，也太“著急”了些。四是舉報人的家人要求案件異地審理不無道理，為何任性地予以拒絕？五是舉報內容是否屬實，為什麼不給公眾一個說法反而竭力迴避？



據多家媒體報導，馬樹山老人是個生活簡朴、熱心公益，捐資助學、扶危濟困，好評如潮、榮譽等身的“遷西好人”。馬樹山退休後偏居在遷西縣城一隅一棟平房里，家中的家具、電器非常老舊，手機是非智能的“老人機”，自行車是孩子們淘汰不用的。最為耀眼是房間里的“河北省優秀離退休幹部黨員”等多本榮譽證書，“捐資助教辦文藝 回報家鄉赤子心”等多面錦旗，河北省市縣三級媒體宣傳馬樹山先進事跡的多篇文章和視頻，都是這位“遷西好人”的有力見證。

