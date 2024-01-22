網評：“嘴替”可以代替表達但不能代替思考

中評社北京1月22日電／網評：“互聯網嘴替”可以代替表達但不能代替思考



來源：紅網 作者：梁宇飛



“怎樣高情商回復領導”“你說出了我一直不敢說的”“會說就多說點”……如今在互聯網上，發言犀利，風格鮮明的“互聯網嘴替”受到不少網友的追捧。上周，中國青年報選取一些青年進行的調查結果顯示，超半成的受訪者認為“互聯網嘴替”迎合了部分人追求“爽”的心態。（據1月20日 中國青年報客戶端消息）



“互聯網嘴替”用以形容那些能夠幫助大家說出心里話，直接流暢表達出相應觀點的網友。在面對網絡上層出不窮的事件，難以確定自己的角度和立場時；在面對現實生活中的棘手問題和生活壓力時；尋找一個“嘴替”似乎能夠解決我們的“表達困難症”，抒發自己的真實想法和感情。但如果過度依賴“嘴替”，只顧著吸納他人觀點而缺失了獨立思考，久之就有可能造成自我“空心化”，陷入到“網絡失語”的境況當中。



客觀來講，“嘴替”的存在有其積極的一面。作為互聯網及社交平台發展的衍生物。一方面，“互聯網嘴替”適應了網絡快節奏傳播的趨勢與特點，具備通俗，簡單，直接，平易的特徵。迎合了當前網絡環境下受眾自我表達的需要。另一方面，它也為廣大網友尤其是青年群體提供了一個傳達自我情緒，緩解生活壓力的窗口。“嘴替”的亮點在於共情，在於通俗直白的語言，在於其站位的接地氣，它代替網友對現實中的挫折與不公予以不顧情面的回擊，一定程度上滿足了青年人的情緒價值。對於越來越敢說的“Z世代”來講，“嘴替”也傳達了一種“精神內耗不如穩定發瘋”的生活態度。



但與此同時，有一些“嘴替”走偏了方向，變成了“硬懟”甚至罵人，極端化的情緒宣洩成分增加，而理性、輕鬆、幽默的語言難覓；簡單化、輕浮化的表達方式成為主流，而語言之美和意見傳達的巧妙性卻愈發少見。要明白的是，情緒表達要注意“度”的問題，一旦越過合理區間，就會讓觀點和情緒走向失控。“嘴替”，不能成為被戾氣裹挾的“網絡打手”。

