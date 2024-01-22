港拓伊斯蘭金融　發掘新亮點

香港憑借天時、地利、人和，目前正是大展拳腳丶開拓伊斯蘭金融的理想時機。（大公報） 中評社香港1月22日電／為了更好抓緊“一帶一路”建設帶來的商機，特別是“一帶一路”沿線有不少伊斯蘭國家，香港宜全力拓展伊斯蘭金融。事實上，包括銀行丶保險丶基金在內的伊斯蘭金融資產，估計規模逐步增加至3萬億美元，在全球投資市場之中可視為一股不可忽視的新興力量，市場增長潛力大，對於積極發掘金融新亮點、新增長點的香港而言，實在機不可失。



大公報報導，世界銀行預測今年全球經濟增長放慢至2.4%，表面上整體仍然維持低速增長，但相信有一部分經濟體難逃衰退劫數。事實上，根據國際貨幣基金組織（IMF）對衰退的定義，全球經濟增速在2.5%以下，世界經濟已算是陷入衰退。在這嚴峻經濟環境，香港更要自強不息，尤是要善用擁有連接內地的優勢及國家政策帶來的機遇，推動經濟發展更上一層樓。



有助更好抓緊“一帶一路”商機



因此，香港必須全力參與共建“一帶一路”，除了發揮所長丶貢獻國家所需之餘，更為自身開拓新的發展空間。“一帶一路”沿線包括了東盟丶中亞丶中東丶非洲及歐洲等國家，地域廣闊，人口占世界的三分之二，當中有不少是伊斯蘭國家，適逢近年伊斯蘭金融市場快速壯大，估計包括銀行丶保險丶基金在內的金融資產規模已達3萬億美元，即使環球金融丶經濟不穩定，但伊斯蘭金融資產仍以每年約10%的速度擴張，相信在數年之後，規模有望超過5萬億美元，在全球投資市場之中，是一股不可忽視的新興力量，伊斯蘭金融可拓展空間廣闊丶增長潛力巨大，將成為香港金融業發展的新藍海，從而進一步擴大金融業的深度與廣度，釋放更多增長動力，利好港交所業務發展。



宜定期發行伊斯蘭債券



其實，隨著全球經濟丶金融重心逐步西移至亞洲，加上“一帶一路”建設加速推進，香港必須抓緊這個黃金機會，鞏固與提升國際金融中心地位。事實上，伊斯蘭金融大有可為，市場對伊斯蘭資產投融資需求不斷增加，而相關金融產品銷售對象不只局限於伊斯蘭教徒，可以同時面向非伊斯蘭教徒，只是資產不能涉及豬肉丶酒類丶賭博等業務。香港在2014丶2015及2017年曾先後發行共30億美元的伊斯蘭債券，反映香港在這領域已有一定發展基礎，有利全面拓展伊斯蘭金融，未來宜趁勢研究定期發行伊斯蘭債券。



值得留意的是，香港經貿活力強，金融盛事接踵而來。特區政府與貿發局舉辦第17屆亞洲金融論壇將於本周在港舉行，將會吸引包括伊斯蘭國家在內的全球政府丶金融丶商界領袖出席，成為香港招商引資和推廣丶促進經貿投資的好時機，說好香港故事。事實上，今年亞洲金融論壇亦特設有關伊斯蘭金融發展的討論環節，以反映全球對伊斯蘭金融發展日趨重視。



為更好抓緊世界經濟重心東移的機遇，繼去年拓展中東丶東盟市場之後，據知今年香港經貿投資的市場目光將進一步擴大，聚焦發掘中亞丶非洲與東歐等市場，預期當局會在海外設立更多經貿辦事處，例如在埃及丶土耳其設立顧問辦事處。這拓展策略大方向正確，全力開拓“一帶一路”沿線市場，包括東盟丶中東丶中亞丶非洲及東歐等市場，有助彌補美歐市場需求疲弱不足之餘，更是香港全面進軍伊斯蘭金融市場的一項重要策略部署。



港是全球理想投資地



香港繼續成為全球理想投資地，去年在港新成立的公司數目達13萬多間，創出2018年以來新高，而去年有960間非香港公司在港新成立，數目按年增長一成，其中中東丶東盟企業進駐香港數目呈現上升勢頭，經貿投資活動將日趨活躍，例如杜拜亦在港設立辦事處，看好香港丶內地市場。在天時地利人和之下，目前正是香港大展拳腳丶開拓伊斯蘭金融的理想時機。