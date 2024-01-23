黃載皓對話蔡東杰：台灣選舉與戰略安全

台灣中興大學國際政治研究所教授兼所長蔡東杰（中評社圖片） 中評社首爾1月23日電（作者 黃載皓）隨著民進黨親美候選人賴清德在1月13日的台灣“總統”選舉中獲勝，人們開始關注其對韓國安全的影響。周四，韓國外交部就選舉結果發表評論說：“我們希望台灣海峽的和平與穩定得到維護，兩岸關係和平發展。我國政府在台灣問題上的基本立場沒有改變”。這意味著韓國將繼續保持與台灣的非正式關係，而不會對其一貫尊重的“一個中國”立場做出重大改變。我們就台灣“總統”選舉及其對韓國安全的影響採訪了台灣中興大學國際政治研究所教授兼所長蔡東杰，以下是採訪全文：



黃載皓：在台灣“總統”選舉中，民進黨為什麼能繼續執政？



蔡東杰：民進黨所以能夠繼續執政，表面上最直接的原因就是在野勢力分裂。由於民調結果始終有六成支持政黨輪替，且賴清德的支持度也一直難以突破四成，因此，國民黨和民眾黨若能合作，擊敗民進黨的機會非常大。儘管國民黨和民眾黨確實曾經有過合作計劃，也一度很接近成功，但根本問題還是回到以零和競賽為本質的“總統”選舉，跨黨派合作本來就是非常困難的事情，更何況，由於民眾黨候選人柯文哲支持者有原本支持民進黨的人，以及不喜歡國民黨的年輕人，這些人都可能在民眾黨與國民黨合作之後立即流失，因此合作未必等於雙贏。其次，影響選舉另一個關鍵變數還是涉及“中國問題”的選舉操作手段；由於台灣有超過八成以上民眾支持幾乎等同“隱性獨立”的“維持現狀”選項，這讓民進黨有機會利用國民黨對北京較友善的立場，將“反對中國”操作成為“反國民黨”，即便國民黨企圖凸顯維持現狀的“和平”面向，將支持民進黨等同誘發戰爭危機，事實是後一種選舉操作方式長期以來都不太有效。

