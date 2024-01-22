遭諷白8席沒用　黃國昌：柯建銘時代已結束

民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）“立法院”2月1日將上演龍頭選戰，綠白不斷交鋒，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘更嗆聲民眾黨“那8席是沒有用的8席”。台灣民眾黨準“立委”黃國昌22日嘲諷，過去8年民進黨過半，柯建銘彷彿可左右整個“立法院”，但這樣的時代或許已結束了。柯建銘私下喬事聯合再生（太陽能發電公司），不要天真的以為只是大選的議題，他會持續追蹤下去。



“立法院”將在2月1日開議，票選“立法院”正副院長”成為首件要事，民眾黨掌握的8席“立委”成為關鍵少數。民眾黨日前曾要求藍綠有志角逐者，需承諾支持“國會”改革4項主張，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則直言，“那8席是沒有用的8席，國民黨怎麼會讓他們來主導”。



“立法院”總席次113席，新一屆國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。至於“立法院長”支持誰，民眾黨主席柯文哲日前表態，最晚28日做決定。



台灣民眾黨“立法院”黨團22日召開“內閣”可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC”記者會，民眾黨不分區準“立委”黃珊珊、黃國昌、陳昭姿出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，柯建銘長期在“立法院”的表現，台灣社會有目共睹，特別是過去8年民進黨取得過半席次後，柯建銘連前“立法院院長”蘇嘉全、“立法院長”游錫堃都沒放在眼里，仿佛整個“立法院”是由柯建銘個人所可以左右、操控的，不過這樣的時代或許已經結束了。



黃國昌說，柯建銘在“立法院”裡面喜歡喬事。聯合再生承諾不會把股權出讓卻違法，被抓到出事了，馬上找“立法院”最有名的喬王柯建銘處理，這是哪門子監督制衡？大咧咧私下喬事到這種程度。他強調，針對這些弊案，不管牽涉到誰，千萬不要天真的以為只是大選的議題，相關違法失職、濫權包庇、圖利的，新的“國會”會持續追蹤下去。

