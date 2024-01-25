黃載皓對話車鬥鉉：台灣大選對韓國的影響

韓國峨山政策研究院高級研究員車鬥鉉（中評社圖片） 中評社香港1月25日電（作者 黃載皓）隨著民進黨親美候選人賴清德在1月13日的台灣“總統”選舉中獲勝，人們開始關注其對韓國安全的影響。日前，韓國外交部就選舉結果發表評論說：“我們希望台灣海峽的和平與穩定得到維護，兩岸關係和平發展。我國政府在台灣問題上的基本立場沒有改變”。這意味著韓國將繼續保持與台灣的非正式關係，而不會對其一貫尊重的“一個中國”立場做出重大改變。我就台灣“總統”選舉及其對韓國安全的影響採訪了韓國峨山政策研究院高級研究員車鬥鉉，以下是對話全文：



黃載皓：在台灣“總統”選舉中，民進黨為什麼能繼續執政？ 民眾黨中間力量成功的背後原因是甚麼？



車鬥鉉：民進黨在台灣連續三屆“總統”選舉中取得成功的最大推動力之一是其處理與中國大陸關係的方式。國民黨在處理與中國大陸關係時採取較為溫和的方式，這可以被視為事實上接受了中國大陸在兩岸關係中的優勢地位，而民進黨則尋求與中國建立平等關係，這與其“台獨”主張有關。民進黨的論點在台灣社會更有吸引力，因為台灣社會越來越以土生土長的台灣人為主，從中國大陸移居的世代越來越少。賴淸德在競選期間沒有在“台獨”問題上大做文章，而是採取了更為迂回的方式，鼓吹捍衛民主等價值觀，這可以看作是台灣選民情緒的反映，他們希望與中國大陸保持一定距離，承認台灣的地位，但避免迅速獨立。立法機構中的多數黨已經發生變化，民進黨自2016年大選以來不斷失去席位。台灣內部經濟因素固然重要，但與中國大陸的過多衝突也有可能引發選民疲勞，這也可以解釋為什麼一直以民生議題而非兩岸關係為競選主題的民眾黨會如此成功。

