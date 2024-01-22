清華大學在意大利舉辦中歐跨文化傳播論壇

中評社北京1月22日電／據人民網報導，1月21日，由清華大學聯合米蘭理工大學舉辦的中歐跨文化傳播論壇在意大利米蘭舉辦。論壇以“中歐跨文化傳播：議題、共識與願景”為主題，清華大學校長李路明、意中友協主席瑪麗亞·羅莎·阿佐利娜及來自意大利、法國、德國、西班牙等歐洲多國專家學者參加論壇。



清華大學校長李路明在致辭中表示，今年是中意全面戰略夥伴關係建立20周年，也是兩國友誼使者馬可·波羅逝世700周年。當下，中歐文化交流具有極其重要的意義。我們應該充分利用交流的機會，積極尋找新的合作領域，探索創新交流模式，建立起相互尊重、合作共贏的關係，更好面對當前全球化和當代挑戰。清華和意大利已有很長的合作歷史，此次論壇致力於加強中歐間相關學術和文化交流，推動交流對話、促進民心相通，為推動中意合作、共享未來提供文化能量。



意中友協主席瑪麗亞·羅莎·阿佐利娜認為，加強中歐文化交流有利於雙方開展務實合作。清華大學和米蘭理工大學是來自中國和歐洲兩所頂級學府，多年來在教育、文化、科學研究等多領域開展了親密合作，為中歐共同創新、共同發展做出了貢獻。



清華大學新聞與傳播學院院長周慶安表示，世界正處在重要的社會和媒體變革期，因此新聞從業者講故事的能力尤其重要，構成了中歐溝通的重要部分。700多年前，馬可·波羅就向世界講述了在中國的所見所聞；如今的中國有更多可以向外界傳達的故事。論壇希望打造這樣一個空間，讓中歐更深刻地瞭解對方不同的生活方式和歷史。



據瞭解，該論壇是“清華大學米蘭學術周”系列活動之一，旨在更好的推動中歐之間的人文交流對話。隨後，來自中國和歐洲的知名專家學者和業界專業人士，以“中歐文化傳播的歷史與發展”“中歐文化傳播的多學科對話”兩個主題，從多個視角分享對中歐跨文化溝通的研究和見解。



