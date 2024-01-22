本土教師培訓助力埃塞中文教學

中評社北京1月22日電／據新華網報導，為期4天的2024年度埃塞俄比亞本土中文教師培訓20日在亞的斯亞貝巴大學（亞大）孔子學院落下帷幕。培訓由亞大孔子學院與奧羅米亞州教育局聯合舉辦，來自奧羅米亞州8所寄宿中學的10名本土中文教師接受培訓，內容包括中文基礎知識、教學技能、教案設計、教學實操等。



奧羅米亞州教育局寄宿中學發展處處長賽尤姆說，中文教學在該州中學非常受歡迎。近年來，已有超過1200名學生選擇學習中文。本土教師是該州中文教學的主要師資力量，開展本土中文教師培訓對提升中文課程的教學質量有重要作用。



穆薩是參加本次培訓的教師之一。他曾在大連大學學習中文，後回國從事中文教學。過去兩年，有250多名中學生參加了他的中文課程。



“我開始學中文時，由於語言障礙，與中國老師溝通不暢，互動很少，起步很難。”穆薩對記者說：“現在學生可以跟著本土教師、借助本地語言來學習中文，這使得教學過程變得簡單，學生們學起來也更快了。”



穆薩說，他現在的學生僅用1個月就能完成漢語拼音學習。



“本土中文教師既掌握埃塞本國的語言和文化，又對中國文化和中文有一定瞭解，其中文課程對學生有吸引力，且教學效果突出。”賽尤姆說：“他們為兩國語言和文化的交流架起橋梁。”

