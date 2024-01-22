美國遭遇持續低溫　冬季風暴已致91人死亡

中評社北京1月22日電／據美國媒體1月21日報導，已經持續一周左右的冬季風暴已經導致美國91人死亡。報導稱，田納西州衛生部門的數據顯示，該州已經有25人因惡劣天氣導致的各種狀況死亡。俄勒岡州有至少16人因天氣相關事件死亡。此外，伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、密西西比州等多個州都報告了惡劣天氣相關的死亡人數。上周末，美國有數千萬人受到寒冷天氣影響，多個州都收到了寒冷和冰凍警報。俄勒岡州、加利福尼亞州等地出現了大範圍的用電中斷。預計本周周中，冬季風暴將不再影響美國。



（來源：央視新聞）