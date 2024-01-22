經典港樂再火熱　原著小說速爆紅

《繁花》原著經典版熱賣。（大公報） 中評社香港1月22日電／“為了聽正版音樂，我已經充值了平台會員，這樣就可以無障礙收聽《繁花》音樂了。”劇迷小胡在收看《繁花》後，在網易雲音樂開通了年卡會員，“因為有一些音樂是VIP才可以聽完整版，而且有些音效可以更好地讓我聽喜歡的歌曲，所以花了88元人民幣辦了年卡，為了喜歡的東西花費，我覺得很正常。”



30集播放逾50首金曲



大公報報導，在30集的劇目中，《繁花》導演王家衛採用了50＋首金曲。記者從網易雲音樂瞭解到，該平台在劇集播出後，推出了劇目中配樂和插曲歌單，截至記者發稿，歌單播放量突破180萬，收藏量近5萬。其中，張學友《偷心》、王菲《執迷不悔》、Beyond《不再猶豫》等多首插曲在劇目播出後，在網易雲音樂平台熱度飈升，多次登上各項榜單，尤其是張學友的《偷心》，紅心（收藏）增幅超過33萬個，歌曲分享增幅突破22萬個，評論增幅逾6000個。經統計，自2023年12月27日劇集播出至2024年1月9日收官為止，歌單內劇目中出現的配樂和插曲有效播放次數突破300萬。



除了音樂之外，《繁花》小說線上旺銷，根據當當網圖書暢銷榜顯示，《繁花》原著經典版與《繁花》（批注本）分別位列總榜的第三與第五名，該書介紹中也加入了“王家衛導演、胡歌主演同名劇集原著小說。”不少書迷也在評論中留下與影視劇有關感受，還有不少網友表示，在看完電視劇集後，已有計劃購買書籍。