中國與南非汽車業合作前景廣闊

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，南非全國汽車製造商協會近期發布的數據顯示，2023年前三季度中國品牌汽車在南非的銷量累計超過2.2萬輛，同比增速超過奔馳、寶馬等歐美汽車品牌。目前，南非銷量前10名的汽車品牌中，有2個中國品牌。業內人士表示，南非是非洲最大的汽車消費市場，世界各大品牌汽車生產商都看重其市場潛力。中國品牌汽車整體性價比較高，給當地消費者帶來更多選擇。更多中國車企在南非投資設廠並逐步站穩腳跟，助推南非汽車產業整體快速發展。



暢行南非各地



長城哈弗系列、北汽新款車型“魔方”、奇瑞瑞虎5X……越來越多中國品牌汽車出現在南非大街小巷。



“我家三代人都在開長城系列汽車，從轎車到皮卡再到SUV，我們是中國品牌汽車的忠實粉絲。”南非車主托馬斯·沃克福德分享了他的駕駛體驗，“長城系列汽車兼具耐用與舒適品質，科技含量有很大提升。我新購置的哈弗H6的性能就超出了預期。”



當地青年塔爾圖每天通勤要往返於比勒陀利亞和約翰內斯堡兩地，他不久前賣掉了家裡的舊車，購置了哈弗H6。“中國汽車的質量和設計不斷提升，令我心動。同樣的預算，中國汽車會有更高配置。”塔爾圖說。



“太酷了！這款車擁有飛機駕駛艙風格的內飾，門把手是隱藏式的，大燈設計極具特色，在大街上你能一眼認出它。”南非青年艾爾文難掩他對北汽紳寶X55的喜愛。這款車去年6月獲評“南非最佳家用SUV”稱號。



2023年，中國品牌汽車在南非年度車型評選、約翰內斯堡汽車節等業界活動中屢獲殊榮。去年金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰內斯堡舉行期間，長城、北汽、奇瑞等中國品牌汽車還被選為會議官方用車和媒體峰會用車。

