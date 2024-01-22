法國山東商會舉辦第四屆會長團就職典禮

中評社北京1月22日電／據中國僑網報導，當地時間1月20日，法國山東商會在巴黎隆重舉辦第四屆會長團就職典禮暨新年慶典。



旅法知名華人企業家劉勝當選新一屆會長，李英峰蟬聯執行會長，王龍凱任秘書長，徐佳任財務長，薛超青被聘任為總顧問。新一屆會長團成員均為活躍在法國科技、創業前沿的年輕一代。



中國駐法國大使館領僑處萬磊參贊，法國華僑華人會常務主席鄭金標，法國前交通部長傑巴裡（Jean－Baptiste Djebbari），各旅法華社僑領、中資企業代表、商會顧問以及法國友好人士共同見證了就職儀式。



第三屆會長團會長肖錦峰表示，回首過去的幾年，擔任法國山東商會會長是他人生中的一段難忘而充實的經歷。在這段時間裡，我們共同見證了商會的不斷壯大與發展。每一位會員的支持和合作都是這個成就的重要組成部分。這幾年，我們努力推動了商會的多項活動，促進了會員之間的交流與合作。他感謝商會的全體成員，感謝大家對他的信任與支持。肖錦峰稱讚劉勝具有豐富的經驗和卓越的領導才能，堅信他將帶領商會走向新的高峰。



新任會長劉勝發表就職演講。他感謝中國駐法國大使館領僑處、法華各界的大力支持，感謝商會歷屆會長團的無私付出。他表示，今天在座的中法嘉賓，是他法國奮鬥20年的見證人，他能獲得今天的成就，與大家都有千絲萬縷的關聯。回顧發展歷程，劉勝稱自己從旅遊行業做起，站穩腳跟，開始發展事業，其間很多中法朋友給了他無數支持和鼓勵。



劉勝說，商會首先要做好中法、特別是法國和山東之間的橋梁，講好中國故事，展現好客山東。他說，自己在踏上法國這片土地的那一刻，就以講好中國故事為己任，法國朋友從他的身上，看到中法友好的潛力。大國外交，民間是最好的通道；其次商會要爭當先鋒社團，在前任會長打好的堅實基礎上，借鑒兄弟協會的優秀經驗，行穩致遠，再上一個台階。新一屆會長團成員是來自各個行業的精英，希望他們能夠發揮創業時的才智，為協會貢獻一份力量；第三，協會要始終秉承“愛國愛鄉”的“僑“精神，這是旅法僑界的優良傳統，也是我們共同的責任。他再次感謝協會同仁、法華各界人士和家人的支持，他希望繼續與中法各界繼續合作、大展宏圖，實現夢想。



鄭金標代表僑界向山東商會表示熱烈祝賀。他稱讚商會自成立以來，在歷屆會長的帶領下一直秉承愛國愛鄉的宗旨，積極配合併參與僑團的各項活動，為促進中法兩國關係友好發展、促進祖國和平統一大業都做出了貢獻。

