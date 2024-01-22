春運期間東航中澳航線增至每周60班

中評社北京1月22日電／據澎湃新聞報導，1月19日凌晨1時12分，東航MU7389“上海浦東－珀斯”航班從浦東國際機場出港，並於當地時間上午10時31分順利抵達澳大利亞珀斯國際機場。1月21日，澎湃新聞記者從東航獲悉，這是在疫情平穩轉段後，東航首度恢復“上海浦東－珀斯”直飛航線。此後，該航班將於每周一、周四、周六往返。同時，記者從攜程手機軟件上看到，這是目前上海直飛珀斯的唯一航班。



春運期間，東航還將新增“上海－凱恩斯”直飛航線，並進一步加密“上海－悉尼”，屆時東航中澳航線將增至每周60班。



東航介紹，上海浦東往返珀斯MU7389／MU7390航班，目前定於1月19日至2月17日期間運行，班次為每周一、周四、周六（首班1月19日為周五），另一條新增的上海浦東往返凱恩斯MU571／MU572航班則將在2月1日至2月18日期間運行，班期為每周二、周三、周五、周日。兩條航線均由東航空客A330機型執飛。



在東航、上航長期執飛的“上海－悉尼”和“上海－墨爾本”等航線基礎上，東航此前已恢復了上海往返布里斯班的直飛航線，並在杭州和濟南等多地開通了直飛悉尼的洲際客運航線。此外，1月26日至2月28日期間，東航還計劃增加“上海－悉尼”航線的班次至每天3班。春運期間，東航在中澳航線上，將有上海－悉尼、南京－悉尼、西安－武漢－悉尼、濟南－悉尼、杭州－悉尼－奧克蘭、上海－墨爾本、上海－布里斯班、上海－珀斯和上海－凱恩斯共計9條航線，每周往返共計60班航班。



值得一提的是，2023年9月25日，澳大利亞宣布恢復為中國旅遊團入境提供便利的ADS（Approved Destination Status）旅遊簽證程序。這一簽證政策與此次東航開飛的澳大利亞季節性航線相呼應，進一步為國人春節假期旅遊出行提供便利，旅客們不必從澳大利亞東南部的悉尼或者墨爾本轉機，即可直飛抵達位於澳大利亞北部的凱恩斯和西部的珀斯。與此同時，直飛航線也將進一步方便澳大利亞當地華人華僑在新春佳節返鄉探親，踏上團圓路、過好團圓年。