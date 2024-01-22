遼寧沈陽市沈河區委統戰部為僑企紓困解難

中評社北京1月22日電／據沈陽日報報導，1月19日，遼寧歐羅巴食品有限公司區域經理郭娜給沈河區委統戰部送來了一面錦旗，感謝區委統戰部在企業最需要幫助的時候及時伸出援手，解決實際困難。



沈河區委統戰部在走訪企業過程中瞭解到：去年10月，僑企歐羅巴（中街店）存在二次換熱站點供熱期已報停供而無法供熱問題。眼看就要入冬，供熱可是直接影響企業經營及生存的一件大事。為此，區委統戰部高度重視，在認真瞭解事情來龍去脈後，第一時間協調聯繫區房產局、區國有資產監管事務服務中心、金廊供熱公司等相關部門和單位，多次召開現場專題協商會，研究解決問題路徑。



經多次協商，各相關部門和單位克服資金、人員等方面的困難，及時為企業開栓供暖，為企業解決燃眉之急，讓企業感受到黨委政府對僑胞僑企的關愛。



據悉，2023年以來，沈河區委統戰部深入開展“領導幹部進企業、服務振興新突破”專項行動，發揮“惠幫企＠鏈上沈陽”工作機製作用，把為企服務、為僑服務深度結合，用心用力用情為僑服務，得到了廣大僑胞僑企的充分認可。今年，區委統戰部還將堅持“以人為本，暖僑護僑”理念和“服務在國內、影響在海外”的導向，以維護好、實現好、發展好僑胞僑企權益作為做好新時代統戰工作的突破口，用實際行動暖僑、惠僑、護僑，在區域高質量發展中不斷貢獻統戰力量。