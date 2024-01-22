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英國宣布將升級艦載防空導彈系統
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2024-01-22 12:00:26
中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，當地時間1月21日，英國國防部表示將花費4.05億英鎊（約合人民幣37億元），升級“海毒蛇”導彈系統，用以在紅海應對胡塞武裝的襲擊。升級後的系統將配備新的彈頭和軟件，使其能夠應對彈道導彈的威脅。
目前，裝配“海毒蛇”導彈的英軍“鑽石”號驅逐艦正在紅海海域參與美國建立的所謂護航聯盟。當地時間9日，英軍“鑽石”號驅逐艦曾使用“海毒蛇”導彈和火炮擊落了胡塞武裝多架無人機。
（來源：央視新聞）
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