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厄瓜多爾逮捕68名涉恐分子
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2024-01-22 12:01:15
中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，當地時間1月21日，厄瓜多爾武裝部隊聯合司令部表示，在最新一次由武裝部隊、國家警察、情報和調查部門共同實施的軍事行動中，逮捕了68名試圖對該國瓜亞斯省亞瓜奇市一所醫院發動襲擊的犯罪組織成員。
據悉，當日聯合部隊接到情報，一涉恐團夥以“保護受傷同伴”為名，試圖襲擊並控制亞瓜奇一所醫院。軍警力量出動後制服並逮捕了68名涉恐分子，並在該團夥藏身的一處地點內繳獲若干槍支和毒品。
厄檢察院辦公室表示，將以恐怖活動罪對被捕人員提起訴訟。
（來源：央視新聞）
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