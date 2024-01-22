廣東自貿區提升戰略行動方案發布

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，廣東省人民政府日前印發《中國（廣東）自由貿易試驗區提升戰略行動方案》（以下簡稱“《行動方案》”），提出到2025年爭取累計註冊外商投資企業突破3萬家、累計實際利用外資金額突破700億美元、進出口總額突破8000億元。



《行動方案》提出，持續深化“灣區一港通”“大灣區組合港”改革，爭取拓展試點覆蓋範圍，探索延伸至粵東和粵西港口。



持續推動南沙綜合保稅區、前海綜合保稅區發展績效評估達到A類；推進橫琴、南沙、前海與粵港澳大灣區機場共建國際貨運中心，實現空運貨物在機場外“一站式”完成申報、查驗、放行等海關監管手續。



優化南沙、蛇口郵輪母港功能和配套政策，吸引更多國際郵輪公司設立航線；推進廣州港南沙港區五期工程、國際通用碼頭等航運基礎設施建設。到2025年，爭取廣東自貿試驗區集裝箱吞吐量達3700萬標箱，港口貨物吞吐量突破5.5億噸。



《行動方案》還提出，支持南沙、前海建設國際航行船舶保稅油供應基地，爭取國家允許註冊在廣東自貿試驗區廣州南沙新區片區、深圳前海蛇口片區的企業開展保稅低硫燃料油混兌調和業務。到2025年，爭取廣東自貿試驗區國際分撥集拼業務突破2000億元。



為建立期現貨聯動市場體系，《行動方案》支持前海聯合交易中心建設大宗商品交易平台，拓展交易品種，爭取糧食貿易企業依托前海聯合交易中心參與線上現貨交易；支持南沙建設期貨產業集聚區，支持企業申請設立大宗商品交割倉（廠）庫、期貨保稅交割倉。