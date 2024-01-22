加沙地帶南部城市汗尤尼斯遭襲　10人死亡

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，巴勒斯坦通訊社消息，當地時間22日凌晨，以色列軍隊轟炸了加沙地帶南部城市汗尤尼斯的多個街區，共造成10名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是兒童，另有數十人受傷。



對此，以色列方面暫無回應。



（來源：央視新聞）