深圳機場新開通至開羅、芽莊和札幌航線

中評社北京1月22日電／據深圳新聞網報導，1月21日凌晨，深圳機場直飛開羅洲際客運航線首航，這是繼深圳直飛越南芽莊、日本札幌兩條新航線開通後，深圳機場一周內新開通的第3條國際客運航線，也是今年新開的首條洲際航線。目前，深圳機場國際及地區客運航線通航點增加至38個。



深圳開通今年國內首條非洲航線



深圳直飛開羅航線開通，將促進兩國在經貿、旅遊、文化等方面的交流合作。該航線開通後，深圳機場與“一帶一路”共建國家客運通航點增加至23個，洲際客運航線增加至14條。



據機場相關負責人介紹，深圳機場國內航線目前有通航點近130個，加上近期全面常態化運行的國際通程航班業務，可為內地旅客經深圳中轉前往埃及以及當地旅客到深圳中轉前往國內其他城市提供便利。



深圳機場東南亞航班量居國內前列



今年超長的春節假期，帶動出境旅遊市場升溫。結合春節出境市場火熱，深圳機場近期開通了至越南芽莊、日本札幌的兩條直航航線。



“深圳－芽莊”航線由越南越捷航空執飛，計劃每周3班，周二、周四和周日各執飛一班，該航線也是國外航司今年在深圳機場開通的首條國際航線。目前，深圳機場每周往返東南亞的航班超過210班，位居國內機場前列，航線聯通新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南、柬埔寨、菲律賓等東南亞7國13個城市，為市民出境游提供了便利。



札幌是一座以雪而著稱的旅遊城市，曾舉辦過第11屆冬季奧林匹克運動會。“深圳－札幌”航線開通，為更多遊客在冬季打卡冰雪美景提供了便利。該航線由深航執飛，計劃每周3班，每周一、周四和周五各執飛一班。目前，深圳機場客運航線可直飛日本東京、大阪、札幌，每周計劃航班量超過20班。