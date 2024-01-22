增進文化交流　世界華人學生作文賽頒獎

中評社北京1月22日電／據大公報報導，第24屆世界華人學生作文大賽（香港賽區）暨集友嘉庚杯香港學生作文大賽頒獎典禮20日在香港灣仔中藝畫廊舉行。這項全球性的華人學生文學賽事，旨在傳承和弘揚中華優秀傳統文化，提升學生的中文寫作能力，增進海內外學生之間的文化交流。



領會愛國主義民族精神



香港教育工作者聯會會長劉智鵬在頒獎典禮上表示，這項比賽不僅為學生提供展現才華的機會，更增強了他們對國家的認同感和熱愛之情。他希望學生們繼續保持對中文和文化的熱愛，成為有用之才，為香港和國家的發展做出貢獻。



集友陳嘉庚教育基金副主席兼集友銀行高級顧問陳耀輝致辭表示，今年適逢愛國僑領陳嘉庚先生誕辰150周年紀念，本屆比賽特以“嘉庚杯”和“集友杯”冠名獎項，借此弘揚集友銀行創辦人陳嘉庚先生愛國愛鄉、傾資辦學的奉獻精神，下一屆香港賽區的比賽更增設與陳嘉庚先生相關題目，希望學生們更多地認識陳嘉庚先生的愛國事跡，讓其“忠、公、誠、毅、闖”的“嘉庚精神”在新時代發揚光大，永綻光芒。



香港賽區主辦機構之一、中華文化學院院長姜增和表示，香港學生需要真正理解中國文化、認同中國文化，才能深刻領會中華民族以愛國主義為核心的民族精神，從而真心實意地對國家和民族產生強烈的認同感和歸屬感。



世界華人學生作文大賽始創於2000年，至今已成功舉辦24屆。今年，香港賽區的比賽由集友陳嘉庚教育基金、中華文化學院、香港教育工作者聯會創科教育中心共同主辦。據悉，本屆比賽自去年10月12日正式開賽以來，吸引了許多華人社群的優秀寫作人才。香港賽區共選送了106份作品進入復賽，彰顯香港學生的中文素養和精神風貌。



出席本次頒獎禮的嘉賓，還包括中國僑聯副主席、陳嘉庚基金聯誼會主席盧文端，全國人大代表蔡毅、吳秋北，全國政協委員魏明德、黃錦輝、吳靜怡、馬浩文等。