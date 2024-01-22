中國駐安哥拉大使館：合法務工用工

中評社北京1月22日電／據中國僑網報導，據中國駐安哥拉大使館網站消息，安哥拉對外國人在安工作實行較為嚴格的管理政策，對簽證、工資標準等有較為全面的法律法規。非法務工和勞務用工糾紛是中國公民在安哥拉較為常見的風險，總結近年來有關中國公民在安務工用工案例，大使館就此提示如下：



一、風險。安哥拉總體安全風險較高（瞭解安哥拉國別風險信息，請點擊這裡）。偷盜搶劫可能導致人身傷害；醫療衛生條件較差，瘧疾等傳染性疾病如發現治療不及時可能導致死亡。應全面評估來安工作風險，以及自身工作技能和承受能力，慎重決定來安工作。不建議年齡偏長者以及有基礎性疾病者在安工作。



二、機會。安本國失業率較高，就業機會稀缺，最低工資標準較低，適合中國公民在安工作的崗位有限，切勿聽信他人“淘金”傳言而盲目來安尋找工作機會。如簽證、工作崗位、待遇保險等未得到落實，或本人的相關工作能力有限、健康狀況不佳，可能面臨無工可務、基本吃住等得不到保障的問題。



三、簽證。安對外國人簽證有嚴格的法規，在安工作需事先在境外辦妥簽證，用人單位有責任和義務協助員工辦妥相應簽證手續。在安境內轉換辦理工作簽證流程不清、手續繁雜、耗時較長、中介費高昂，且無法得到保證。雇主雇用無工作簽證人員，未持相應工作簽證而在安工作的，均屬於非法，雙方權益均無法得到有效保障，且可能受到罰款、拘押、遣返等處罰。



四、合同。當事雙方均勿相信任何口頭承諾，務必簽訂用工合同，就簽證辦理、往返費用、醫療保險、辭退離職等做詳細約定，確保雙方權益得到有效保護，以便在發生分歧時有據可依。特別提醒，要留意辭退、辭職相關的違約條款，包括限制性和罰款性條款，並對中途辭退離職等可能情況和影響做好準備，以免得不償失。請注意，不合理或違法條款可能被視為無效。



五、糾紛。不規範用工在當地較為普遍，勞動仲裁機構及其職能不健全，走法律程序複雜且費用高昂，應根據合同約定，依法依規協商解決糾紛。雙方也可尋求僑界社團居間調停，或咨詢徵求法律專業人士意見，或直接尋求大使館幫助，必要時通過法律渠道解決糾紛。非法律渠道的幫助或協調不是仲裁，並不妨礙當事雙方通過司法途徑解決糾紛，更不能替代當事雙方承擔應該承擔的責任和義務。

