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美軍終止搜救2名失蹤“海豹”突擊隊隊員
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2024-01-22 12:18:26
中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，當地時間1月21日，美國中央司令部發表聲明稱，美國軍方已經結束了對1月11日在亞丁灣水域失蹤的兩名“海豹”突擊隊隊員的搜救任務，經過為期10天的搜查，目前推測他們已經死亡。
據美媒此前消息，兩名美國海軍“海豹”突擊隊隊員1月11日在索馬里沿岸海域執行夜間登船任務後失蹤。據稱，這兩名隊員當時正在執行攔截任務，當他們爬上一艘船只時，其中一人因受大浪衝擊而跌落。根據規定，當一名隊員意外落水時，另一名隊員要跳入水中營救。
（來源：央視新聞）
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