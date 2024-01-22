從華裔喜劇女王到最佳女主角

中評社北京1月22日電／據中國僑網報導，美國當地時間1月15日，第75屆“黃金時段艾美獎”在洛杉磯頒獎。一部聚焦亞裔移民生活的限量劇集《怒嗆人生》（Beef）摘得最佳限定劇等多個獎項，華裔脫口秀女演員黃阿麗斬獲限定劇／電視電影最佳女主角獎，成為首位獲得艾美獎最佳女主角殊榮的亞裔演員。



其實，在今年的1月7日舉行的第81屆金球獎頒獎典禮上，黃阿麗也憑借著這部《怒嗆人生》，拿到了最佳限定劇女主角獎項，這也是亞裔演員首次獲金球獎限定劇集類表演獎。



而在成功進軍影視劇前，黃阿麗已經是美國身價最高的華裔脫口秀演員，被譽為“華裔喜劇之王”。2023年，她更是入選了《時代》雜誌年度最具影響力的100人，出書、演劇，她活成了自己想成為的樣子。



拋開身上已有的主角光環，黃阿麗更是一位勇敢自信的當代亞裔女性。在舞台上，她用幽默和機智的表達，講述了自己獨特的人生觀和價值觀，向世界展示了一個不拘泥於傳統期望的女性形象。



平凡的外表下蘊藏著有趣的靈魂



在喜劇舞台上，女性本身不多，而黃阿麗一副亞裔人的普通面孔，想從外形上獲得更多關注幾乎沒有可能。但是，在平凡的外貌下，她卻有著一個有趣的靈魂。



她台風犀利，言辭辛辣，自成一派。在台上，她滿嘴“屎尿屁”，話語雖有些“污”，但在這些“讓人洗耳朵”的段子背後，她談的是女權問題，是種族問題，也是婚姻問題……粗暴的話語不過是她諷刺這些問題的手段罷了。



她調侃曾經的自己，希望能做一個精致的“花瓶”，如同那些名流妻子們般優雅生活：購物、瑜伽、下午茶以及炫富的聚會……



她調侃自己的婚姻，說丈夫是典型的“小手甩甩、擺出emo姿態的中年男人”，自己成了家裡幹活最多最累的人。“現在我在這裡賺錢，而我的丈夫卻在我買的房子裡，用我父親節買給他的勞力士腕表數著時間。他根本不在乎我在台上說了什麼，因為他正忙著過我想過的生活。他在躺平，而我在拼搏。”

