德國30萬人上街反對極右政黨

中評社香港1月22日電／據大公報報導，《衛報》報導：當地時間20日，超過30萬名民眾在全德國舉行示威遊行，抗議及反對德國極右政黨“另類選擇黨”（AfD）有意提出的無差別大規模驅逐移民計劃。



反AfD抗議活動現已連續第八天在全國各地舉行。據德國媒體報稱，當地有100多個城市或地區在此期間舉辦反AfD集會遊行。警方和組織者表示，20日全國至少有30萬人上街抗議，有民眾高舉“捍衛民主─法蘭克福反對AfD”等標語，高呼“不要納粹”等口號。



德國媒體近期揭露，2023年11月，歐洲多個極右黨派成員出席柏林一間酒店內舉行的一次秘密會議，包括AfD高層如聯合領袖之一的哈特維希及新納粹主義支持者等也在內。據報導，奧地利極右分子塞爾納會上提出，不論擁有合法居留權與否，驅逐數以百萬尋求庇護的難民、未被同化及任何“非德國”背景人士。更提及把相關人士驅逐至北非一個“模範”國家，人數多達200萬。據悉，塞爾納此前因提出類似計劃曾被禁止進入英國。



對此，德國社會不滿，25名社會民主黨聯邦議員呼籲，要對AfD實施選舉禁令，直指AfD與極端主義國家有聯繫。但律師和政界人士並不贊同，憲法律師霍斯特.邁耶認為禁令在法律上是可行的，但並不明智，“政黨之間的競爭需要發生在政治舞台上，而不是法庭上”。



德國將在2025年舉行大選，而AfD在民意調查中支持率位居第二。



（來源：大公網）