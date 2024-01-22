厄爾尼諾發威　澳洲山火風險增

中評社香港1月22日電／據大公報報導，路透社報導：受厄爾尼諾現象影響，澳洲目前大片地區正受熱浪襲擊，部分偏遠地區氣溫預計會達到40℃以上，澳洲氣象局21日表示，高溫天氣導致山火的風險大增。



澳洲氣象局稱，西澳洲部分地區連續第二天發布最高危險等級的“極端”熱浪警報，偏遠的皮爾巴拉和加斯科因地區21日中午氣溫達到45.7℃，比1月份平均最高氣溫高出7℃。“極端”熱浪警報範圍21日還擴大到南澳洲，而昆士蘭州、新南威爾士州和北領地地區則觸發“嚴重”警報。



澳洲史上最高溫紀錄是在2022年1月13日，當時皮爾巴拉地區的昂斯洛機場達到50.7℃。氣象局表示，在厄爾尼諾現象的影響下，澳洲山火風險進一步上升。厄爾尼諾現象通常會給澳洲帶來山火、飓風和乾旱等極端天氣。



澳洲過去兩年的山火季節有所減弱，而在2019年至2020年的“黑色夏天”，山火摧毀了相當於土耳其面積大小的地區，造成33人、30億只動物和數萬億無脊椎動物死亡。



在西澳洲小鎮米卡薩拉的29歲酒店經理亞歷克斯.麥克沃特表示，炎熱的天氣是一個挑戰，高溫可能會“把你活活烤死”，“我不確定今晚是否想嘗試在50℃的高溫下不開空調上床睡覺”。



（來源：大公網）