英或禁公務員參與政治活動

中評社香港1月22日電／據大公報報導，《每日電訊報》消息，英媒20日爆料稱，英國內閣辦公室大臣格倫要求審查白廳的“多元化網絡”及更新公務員中立指引，禁止公務員利用工作時間從事“政治活動”，包括宣傳身份政治等。格倫說，公眾認為，政府機構的核心任務應當是完成政府議程和提供公共服務，而不是將納稅人的錢用於參與“公平，多元和共融”（EDI）項目。



格倫說，當局已致信超過100個公共部門，包括中央政府部門和半官方機構，要求他們統計有多少雇員正在參與EDI項目。《每日電訊報》早前披露，英國競爭與市場管理局鼓勵雇員每周抽出半個工作日，參與推廣“共融文化和包容工作環境”的活動。格倫認為，這種情況並不合理。根據他的計劃，關於EDI的會議應當在上班前、午休時間或下班後進行，而不應占據工作時間。



報導指出，一些政府雇員因發表爭議性言論而受到批評。例如，英國司法部的性別平等網絡曾聲稱，在很多地方，性別二元論是殖民主義和白人至上主義的產物。格倫說：“我們不希望拿薪水的公務員將自己的工作當作政治活動的媒介。”



格倫還要求公務員按政府要求行事，包括在將非法移民遣送盧旺達一事上聽從政府安排，而不是歐洲人權法院的裁決。



（來源：大公網）