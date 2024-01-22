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厄瓜多爾開展特別行動 查獲約10噸毒品
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2024-01-22 12:31:47
中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，當地時間1月21日，厄瓜多爾武裝部隊聯合司令部宣布，在該國洛斯里奧斯省文賽斯市一海灣處開展的特別行動中，查獲約10噸毒品、至少25支步槍及大量彈藥，逮捕22名涉恐嫌疑人。
厄瓜多爾武裝部隊聯合司令部稱，這是近年來緝獲毒品量最多的一次，準確重量仍待確定，可能會超過10噸。
（來源：央廣網）
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