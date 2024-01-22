法國導演索米耶：綿延二十年的法中戲劇情緣

中評社北京1月22日電／據新華社報導，“中國傳統戲劇是各種藝術的融合。我希望法國人真正認識中國傳統戲劇。”常年投身法中戲劇交流的法國戲劇導演帕特里克·索米耶日前接受新華社記者視頻專訪時說。



情不知所起，一往而深。索米耶如今年逾古稀，他與中國戲曲的情緣始於二十年前：中法兩國互辦文化年之際，索米耶受邀與北京戲曲藝術職業學院（簡稱“北戲”）合作，將京劇搬上法國舞台。那次經歷讓他“重新發現”了中國國粹，並從此堅定了一個信念——讓中國戲曲在法國“深入人心”。



索米耶坦言，在2004年到北京同合作夥伴協商項目前，“我和很多歐洲人一樣，對京劇的認知局限於華麗的服裝、濃艶的妝容和高超的雜技”。



“但那一次，我立刻被這門藝術迷住了。”北戲課堂上的場景讓索米耶大受震撼：學員年少學藝，苦練基本功；老師登台授課，為學員示範、對戲、打節拍；師生間圍繞角色切磋琢磨、傳承創新。



“在中國，傳統戲劇是演員一生的藝術，演員就是戲劇的化身。”索米耶感嘆道。這也是他第一次看到油彩和行頭之下更具張力的表情和動作，第一次深入研讀劇本中如古希臘悲劇蕩氣回腸的人物故事。



為向法國觀眾推廣中國傳統戲劇，索米耶為探索演出形式傾注心力。2005年，北戲表演團按照索米耶的提議，將京劇課堂搬上法國舞台：上半場，學員身著便裝，素顔登台，還原練功房里的“唱念做打”基本功訓練，老師上台用手打響板、口頭伴奏取代音樂和鼓點；下半場，學員勾畫好臉譜、披掛上行頭，獻上《霸王別姬》等原汁原味的折子戲。



這場融合了現代舞台藝術與傳統戲劇藝術的演出累計迎來2萬多名觀眾，圍繞京劇上妝、身段等舉辦的主題工坊吸引了近7000名法國學生。

