紅海局勢持續發酵　農產品供應鏈風險加劇

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，紅海蘇伊士運河這一國際航運要道連通紅海與地中海，是世界上最繁忙的水道之一。新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝連續襲擊“關聯以色列”的船只。為避開這一險情迭出的水域，多家國際航運企業陸續宣布暫停紅海航線。



而隨著近期美英不斷對胡塞武裝目標發動襲擊，紅海安全危機持續發酵，國際海運進一步受到干擾，全球多地的大宗農產品供應鏈風險加劇。



根據市場研究機構克普勒公司的數據，最近幾周，多艘準備前往蘇伊士運河的運糧船改道其他航線，船上共載有約160萬噸穀物。其中，產自印度的大米、美國的大豆、歐洲小麥以及澳大利亞油菜籽等都是受到紅海航運問題影響的主要農產品。



印度出口組織聯合會總幹事阿賈伊·薩海稱，日益嚴重的威脅阻礙了印度約25%的貨船通過紅海。全印度大米出口商前總裁維傑·史蒂亞表示，當前，印度大米出口受到嚴重影響。如果紅海航運危機持續，印度可能會考慮繞道非洲運送大米，預計成本將上漲約為15%至20%。



此外，由於另一條“貿易大動脈”——巴拿馬運河陷入了乾旱困境，美國大豆等農產品出口商原本已改道通過紅海—蘇伊士運河航線運輸，但現在不得不再次選擇從西岸出港，或繞道非洲的更長航線，這對於運輸成本及供應鏈都造成壓力。



與同樣受到紅海局勢影響的天然氣、石油和礦物運輸不同，食品運輸對時間要求更高。運輸路線舍近求遠不但會導致運輸時間加長，還要經過正值夏季的南半球，會增加食品變質的風險。新西蘭一家乳製品出口商表示，自去年年底紅海航運危機以來，該公司乳製品運輸不得不繞行好望角，運輸時間增加了14至17天，對於乳製品這類易腐食品來說無疑是一個巨大的考驗。荷蘭最大的乳製品企業近日也表示，目前該公司乳製品集裝箱運輸大多選擇繞行好望角，根據目的地的不同會增加10到15天的運輸時間，每個集裝箱的成本可能會增加30%至70%，最高可達3000美元。



（來源：央廣網）