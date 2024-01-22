民眾黨促NCC別裝睡　綠媒違法案何時處分？

民眾黨團召開“內閣”可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，“行政院長”陳建仁“內閣”團隊進入看守期，台灣民眾黨不分區準“立委”黃國昌22日表示，新政府上台前，沒辦法容許政府擺爛，有一連串弊案要給社會一個交代，民眾黨三問NCC，三立違法入股中嘉案何時處分？鏡電視案違法爭議何時處分？廣電媒體偏頗報導違反《選罷法》何時處分？NCC別再裝睡，儘速徹查並做出相應處分。



至於賴清德1月23日、29日都將到“立法院”參與民進黨“新科“立委”共識營”、黨團會議，民眾黨不分區準“立委”黃珊珊說，賴清德願意參與“立法院”的討論當然是好事，“立法院”未來是三黨不過半的狀況，我們也希望賴清德未來的執政能夠順利，但需要提出對人民有利的案子，重點在於將來的溝通。



台灣民眾黨“立法院”黨團22日召開“內閣”可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC”記者會，民眾黨不分區準“立委”黃珊珊、黃國昌、陳昭姿出席。



黃國昌表示，陳建仁率“內閣”團隊總辭，獲蔡英文慰留到520新政府上台，但即便如此也沒辦法容許政府擺爛，民眾黨團將召開一系列記者會，清楚點出問題，要求看守的“內閣”團隊具體回應如何處理，還是打算要把爛攤子丟給賴清德處理？



黃國昌說，2018年NCC允許中嘉股權案，禁止任何股東兼營新聞台，三立卻違法入股中嘉這些事證也得到NCC確認，NCC卻還在昏睡，是因為民進黨內重要派系，甚至在“立法院”中有代言人，所以NCC看到就腳軟嗎？NCC只要求限期改正，不需要處分嗎？到底要縱容、放水到什麼程度？

