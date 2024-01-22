李信燕：空降外籍機師是長榮航空罷工導火線

桃園市機師職業工會理事長李信燕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）針對長榮航空機師取得合法罷工權，桃園市機師職業工會理事長李信燕接受中評社採訪表示，會導致長榮航空罷工的導火線是因長榮“空降”外籍機師聘用為正機師，引發副機師集體不滿，就連外籍副機師也看不下去。



李信燕，淡江大學航天系畢業，曾任6年遠東航空地勤，現職為長榮航空787機隊正機師，2018年5月被推選為桃園市機師工會理事長。



李信燕指出，長榮航空在2020年以“人力不足”為由，突然聘用一批外籍機師“空降”擔任正機師，壓縮長榮副機師內部升遷管道，導致副機師集體不滿，就連外籍副機師也抱怨連連，但透過長榮航空公司內部反應溝通未果，後來勞資爭議調解也破局，不得已才走上罷工一途。



“長榮航空已30多年未空降外籍機師擔任正機師”，李信燕說，長榮航空在1989成立，公司成立初期因籌組機隊需要，確實有引進外籍機師擔任正機師，但隨著公司營運進入軌道後，已30多年未再聘用外籍機師“空降”擔任正機師。



李信燕強調，但長榮航空卻在2020年新冠疫情爆發後，突然以“人力不足”為由，聘用一批外籍機師“空降”擔任正機師，問題是當時因疫情導致航班銳減，哪有“人力不足”的問題？更何況這些外籍機師原本飛的是“空中巴士”機型的客機，來台灣後卻要改飛“波音”機型客機，種種不合理的狀況，才會引發長榮機師的集體不滿。



長榮航空機師為爭取包括調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元、要求長榮航空禁用違法外籍機師等3大訴求，從去年12月22日展開罷工投票後，長榮航空在3天後也隨即釋出善意，表示將針對轄下公司平均發放6個月年終獎金，今年起對地勤和空服員也會平均調薪新台幣5000元，飛行員則依職等調薪1.1萬元至2萬元。



李信燕透露，所謂的6個月的年終獎金聽起來很豐厚，但其實年終獎金的發放基數是以本薪來計算，而長榮航空機師的本薪僅約占全薪的22%，明顯低於華航的33%，所以實際換算下來，長榮機師能領到的年終獎金根本不到全薪的1.5個月，沒有外界想像的那麼高。



李信燕強調，機師工會絕非“為了罷工而罷工”，只要長榮航空公司願意針對工會訴求提出對案，在主管機關居間協調下，與工會對等協商、共同尋求雙方共識，工會在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，都願意持負責任的開放態度，與長榮航空資方協商。

