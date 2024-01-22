選後民進黨幹部調整　吳崢、張志豪等出線

民進黨選後進行職務調整，吳崢（左）將出任新聞部主任，王義川（右）出任政策會執行長。（取自吳崢臉書） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）民進黨在大選之後，秘書長許立明上周請辭獲准，目前由副秘書長楊懿珊代理，黨內幹部也進行調整。民進黨內人士表示，新聞部主任由吳崢接任，並兼任發言人，而這次在選舉幫忙發聲的不分區“立委”排名第14名王義川，將接任政策會執行長，原執行長職位是“立委”羅致政擔任，但羅在落選後，就向黨中央請辭，而新聞部主任張志豪平調到組織部擔任主任。



黨內高層透露，目前秘書長由所屬“正國會”楊懿珊代理，未來最慢520之前會有新任秘書長人選出爐，必須要有過選舉經驗，輩份夠高的人出任。



據瞭解，這一波的黨內人士調動是跟隨選舉所做的佈局，吳崢在中和選區落選，但拿下7萬7763票與對手國民黨張智倫8萬9808票，差距不大，選得算不錯。吳崢論述能力佳，加上是新面孔，出任新聞部主任，未來可以向媒體闡述民進黨內部政策，也爭取年輕人認同。



民進黨高層透露，王義川在這次大選也幫忙助選，擔任過台中市新聞局長，擅長把繁瑣的政策簡化，說明給民眾聽，拉近與民眾的距離，讓民眾能夠瞭解民進黨未來的政策。至於張志豪曾經歷練過選舉，平調到組織部擔任主任，是適當安排。

