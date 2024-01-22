傅崐萁喊支持韓江配　江啟臣感謝幫忙

左起藍委江啟臣、國民黨主席朱立倫、準“立委”韓國瑜、藍委傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”傅崐萁22日中午宣布退出角逐“立法院”龍頭，他牽起韓國瑜、江啟臣的手高喊“韓國瑜當選、江啟臣當選！”江也趕緊請朱上前，4人一起高喊國民黨韓國瑜、江啟臣當選。



江啟臣則說，感謝傅崐萁幫忙，他們會一起攜手改革“國會”。



國民黨主席朱立倫今日上午在國民黨中央黨部中山廳舉行第11屆新科“立法委員”座談會，親藍的無黨籍“立委”陳超明也出席。會後，眾人都面帶笑容，面對媒體堵訪，皆說已有圓滿結果，他們4人會一起向媒體報告。



4人走進媒體發布室，朱、韓、江、傅輪流發言。江啟臣說，國民黨成功凝聚團結，感謝朱立倫協調，以及傅崐萁的幫忙，團結的國民黨可促進在野合作，在三黨不過半情況下，“立院”發揮監督制衡力量，6成民意並沒投給民進黨賴清德，過去民進黨8年全面執政，如今未過半，不能讓“立院”一黨獨大、多數暴力，國民黨發揮監督制衡的力量，才能進一步在野合作，這也是民眾期盼，“國會”一定要改革，不是今天才講，韓江配若有機會成為正副“立法院長”，絕對推動，讓“國會”屬於全民的“國會”。

