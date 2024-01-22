韓國瑜角逐“立院”龍頭　強調九二共識

韓國瑜將代表國民黨角逐“立院”龍頭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”當選人韓國瑜正式代表國民黨角逐新任“立法院長”職務。韓國瑜表示，民進黨賴清德很清楚是“台獨”，而“中華民國憲法”下的九二共識，是我們要走的一條最正確的方向，“親美和中”是國民黨重大政策，不能像民進黨一樣“仇中”。



國民黨今日召開新科“立委”座談會，包括新任、連任，大約40名新科藍委到場。韓國瑜將與江啟臣搭檔參選“立法院”正副院長，日前表達角逐的藍委傅崐萁中午已轉而宣布支持“韓江配”。



國民黨主席朱立倫、韓國瑜、江啟臣、傅崐萁四人會後一起到國民黨中央黨部媒體發布室，由朱立倫向媒體宣佈提名韓國瑜、江啟臣搭檔參選正副院長，本週三會報請中常會通過。



韓國瑜表示，廣大的人民希望看到團結的國民黨，希望看到強大的在野聯盟，人民過去八年受夠了，如果民進黨展開第九年執政，繼續貪污腐敗，而在野黨沒辦法強烈監督，那會是嚴重失責，所以這次的正副院長選舉非常重要，在野所有的反對黨大團結也很重要。



韓國瑜指出，特別感謝傅崐萁顧全大局犧牲小我，讓國民黨可以團結出發。



韓國瑜表示，未來的“總統”很清楚是“台獨”，如果在“立法院”，這次韓國瑜江啟臣有幸可以得到“立法委員”的支持，我們非常清楚“中華民國憲法”下的九二共識，是我們要走的一條最正確的方向。



韓國瑜表示，朱立倫講了四個字“親美和中”，我們一定放在心上，這是未來國民黨的重大政策，我們不可能像民進黨一樣“親美仇中”，這是一個大是大非的問題。



韓國瑜表示，所以在這場選舉之後，將來民意展現最重要的“總統府”與“國會”，這樣子的平衡會非常非常重要。



韓國瑜說，再加上很多民眾對我們的殷殷期盼，有這個機會，我們一定全力支持“國會”改革，讓每一個委員都能夠代表民意，好好為老百姓打拚。