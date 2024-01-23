任雪麗：憂美方可能鼓動逼迫賴做危險事情

任雪麗更擔心美方可能鼓動逼迫賴清德做危險的事情 昆西視頻 中評社華盛頓1月22日電（記者 余東暉）美國知名台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）表示，她不太擔心賴清德會邁向“正式台獨”，因為他受到許多制約；她更擔心的是，美國某些人鼓動甚至逼迫賴做某些不符合台灣利益但他又無法反對的危險事情，就像蔡英文無法拒絕佩洛西訪台那樣。



在美國智庫昆西研究所日前舉行的“解讀台灣選舉”在線研討會上，美方專家觀察地緣政治博弈背景下產生的台灣選舉結果，分析中美大國地緣政治競爭對於台灣選後形勢的影響。



昆西研究所東亞項目主任史文（Michael Swaine）表示,此次台灣選舉結果出來後，中方的反應相當克制。這反映了北京不想中美關係在舊金山峰會後建立起來的脆弱穩定被打亂；中方處理內部事務需要穩定的環境，不想在此時有危機。賴清德雖然獲勝，但是沒有獲得多數台灣人的授權，民進黨在“立法院”也失去多數席位，其執政將受到很多掣肘。



史文觀察，此次美國政府在台灣選前選後傳遞給賴的信息很一致：我們不想要意外，不想要你做任何不穩的事情，不想要你重復陳水扁時代發生的事情。賴在言辭上也相對克制。所以當前形勢尚能保持相對穩定。