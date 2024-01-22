中台灣燈會　全台最大水中巨龍主燈亮相

中台灣元宵燈會打造4米高、76米長的巨龍主燈，別具特色。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）台中市觀光旅遊局長陳美秀今天召開記者會，宣布2024中台灣元宵燈會將於2月16日起登場，今年以“台中龍賀”為主題，結合市府5個局處、設立8大主題燈區，並首創水中巨龍主燈，打造長76米、高4米祥龍，盤踞在中央公園的滯洪池上，氣勢磅礡，堪稱全台規模最大的龍年主燈，要為中台灣民眾打造難以忘懷的龍年燈會。



台中市府主辦的中台灣元宵燈會今年邁入第24屆，市府觀旅局22日對外預告活動精彩內容及規劃，局長陳美秀表示，今年燈會精采多元，選擇在市區中央公園舉辦，交通便利，並打造8大主題燈區，每一燈區都是不容錯過的打卡熱點，有“馬卡龍燈區”、“龍之異次元”、“翠谷之心”、“小小backpacker賞燈趣”等燈區，各自展現兼具藝術及互動科技的花燈工藝。



陳美秀說，今年更首次打造雙主燈，當中最令人驚嘆的就是巨龍主燈，搭配水上劇場的表演，讓4米高、76米長的巨龍，盤踞在中央公園滯洪池，睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體表演，宛如巨龍把玩著龍珠，氣勢磅礡，絕對是龍年新春必拍打卡點，誠摯邀請全台民眾一起來台中，體驗絢麗多變的劇場饗宴。



記者會也亮相龍年小提燈，台中市推出“馬卡龍”小提燈，設計上將龍的造型公仔化，用豐富但和諧的馬卡龍色系展現龍鱗的層次，眉毛及背鰭用金色點綴，更顯年節喜氣及華麗感，手拿龍珠、嘴吃太陽餅，表現台中意象；卸下提把後，可將小提燈置於桌上，打開龍嘴，裡面的空間就像糖果罐，可放入合適的零嘴、棒棒糖、各種文具小物，好玩又實用。