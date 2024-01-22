中評社北京1月22日電／“推動金融高質量發展、建設金融強國，要堅持法治和德治相結合，積極培育中國特色金融文化”。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記鮮明提出培育和弘揚中國特色金融文化這一重大課題，深刻闡明中國特色金融文化五個方面的實踐要求，對於走好中國特色金融發展之路、推動金融高質量發展具有十分重要的指導意義。



文化是一個國家、一個民族的靈魂。推動我國金融高質量發展、建設金融強國，不僅要加強現代金融機構和金融基礎設施等“硬實力”建設，也要促進價值觀、行為規範等“軟實力”提升。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把馬克思主義金融理論同當代中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，不斷推進金融實踐創新、理論創新、制度創新，逐步走出一條中國特色金融發展之路。“誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為”，習近平總書記提出的這五個方面的實踐要求，是我們黨對金融工作本質規律和發展道路認識的進一步深化，為積極培育中國特色金融文化指明了努力方向。



積極培育中國特色金融文化，要突出“中國特色”這個關鍵。中華文明源遠流長，中華文化博大精深，蘊含著豐富的道德資源，從中華優秀傳統文化中汲取養分，是培育中國特色金融文化的內在要求。中華優秀傳統文化強調重信守諾，金融行業以信用為基礎，必須始終堅持契約精神，做到誠實守信。“先義而後利者榮，先利而後義者辱”，金融具有功能性和營利性雙重特性，必須始終堅持以義取利，實現社會效益和經濟效益的統一。“欲速則不達，見小利則大事不成”，金融業是特殊的高風險行業，必須始終堅持把防控風險作為永恒主題，不能急功近利。“苟日新，日日新，又日新”，創新是推動金融業前行的動力，必須始終堅持守正創新，但不能打著創新的名義盲目鋪攤子，大搞資金體內循環、脫實向虛。“法者，天下之程式也，萬事之儀表也”，金融業與貨幣打交道，天然面臨著較高的道德風險、操作風險，必須始終堅持依法經營、合規操作，不能胡作非為、突破底線。

