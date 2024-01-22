讓民營企業鼓足信心敢闖敢幹

中評社北京1月22日電／持續在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面推出務實舉措，為民營企業敢闖敢幹提供有力支撐，進一步發揮民營經濟在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面的作用



民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。習近平總書記指出：“我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。”近年來，山東省陽信縣著力提升政務服務水平，為民營經濟營造良好發展環境和社會氛圍，不斷提振民營企業信心，促進民營企業家健康成長，助力民營經濟高質量發展。



解難題、辦實事，讓民營企業家敢闖敢幹。主動靠前，優化服務，幫企業排憂解難，才能讓民營企業家心無旁騖、踏踏實實辦好企業。我們強化聯繫交流，開展黨員幹部聯繫企業活動，認真聽取企業訴求，幫助企業解決經營中遇到的問題。我們選派助企“律師顧問”等，開展政策宣傳、入企走訪、法律援助、產業鏈黨建聯盟“企業家圓桌會”等活動，不斷做實做細惠企服務；組建金融顧問團隊，選派20名助企“金融專員”，開展銀行信貸政策宣講、現場推介活動，從政策和技術層面把脈問診、答疑解惑、出謀劃策，幫助緩解民營企業融資難題。深化改革，做好服務，消除企業家的後顧之憂，將為民營經濟發展提供有力支撐。



完善政策措施，為企業注入人才活水，為民營企業家成長創造良好環境。推動民營企業實現高質量發展，需要強化人才支撐。我們聚力人才賦能，強化人才引育，深入生產一線摸清企業人才需求，暢通人才向民營企業流動渠道，開展人才“縣招企用”“雙落戶”計劃，幫助企業引進、留住急需緊缺人才。我們助力企業家提升自身素質，提供專業培訓，組織31名重點行業企業家赴先進企業觀摩學習，幫助他們開闊眼界、提升境界，提高經營能力和管理水平。為企業發展提供人才保障，為企業家健康成長搭建平台，有利於充分激發民營企業創新創造活力。

