中國經濟持續高質量發展利好世界（和音）

中評社北京1月22日電／“最新數據顯示出中國經濟的韌性和潛力”“中國經濟將繼續帶動世界經濟復甦”……中國國家統計局發布2023年經濟數據後，國際輿論普遍認為，過去一年中國經濟頂住壓力，實現回升向好，為世界經濟提供驅動力、帶來穩定性；中國高質量發展扎實推進，為世界經濟復甦注入更多活力、更大信心。



中國經濟為世界經濟提供重要驅動力。在世界進入新的動蕩變革期、全球經濟增長動能不足的大背景下，2023年中國經濟發展呈現出“穩”“進”“好”的特徵，全年經濟總量超過126萬億元、增長5.2%。無論是橫向與全球主要經濟體比較，還是縱向與中國上一年比較，這一成績單都是亮眼且來之不易的。2023年中國經濟增量超過6萬億元，相當於一個中等國家一年的經濟總量。國際金融論壇報告顯示，2023年中國經濟對全球經濟增長貢獻率達32%，是世界經濟增長的最大引擎。國際貨幣基金組織的研究表明，中國經濟增長對世界其他地區產生積極的溢出效應，中國經濟每增長1個百分點，將使其他經濟體的產出水平平均提高0.3個百分點。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃認為，中國經濟主要預期目標圓滿實現，對中國、亞洲和全球都是好消息。



中國經濟為世界經濟帶來難得穩定性。作為全球第二大經濟體，中國經濟已經形成了長期向好的基本面。中國是唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，製造業增加值占全球比重約30%、連續14年居世界首位，已經形成200多個成熟的產業集群；中國的“人口紅利”正向“人才紅利”提升，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位；中國的全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長，新興技術加快應用，新產品、新業態不斷湧現……這些都將加快中國發展新動能的形成與壯大。《巴基斯坦觀察家報》刊文指出，中國經濟穩定的增長勢頭凸顯其持續發展的韌性和能力，使其成為塑造全球經濟復甦軌跡的關鍵角色。



中國經濟為全球復甦注入強大信心。中國經濟“個頭”越來越大，“筋骨”也越來越強。超47萬億元，這是2023年中國社會消費品零售總額；82.5%，這是2023年中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率……中國經濟不斷積蓄高質量發展的能量。目前中國的中等收入群體超過4億人，未來十幾年將達到8億人，對越來越多商品、服務的需求從“有沒有”向“好不好”轉變，消費升級的動能強勁。澳大利亞前總理陸克文指出，只要中國消費者對未來有信心，中國經濟就會保持良好增長。電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，同比增長29.9%，中國外貿“新三樣”產品出口備受矚目。“對有長遠眼光的人而言，中國對產品和技術創新的投入日益增加，這應該成為看好該國長期經濟前景的信心來源。”外國媒體評論說。

