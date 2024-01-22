義烏外商——　共享機遇　共築夢想

中評社北京1月22日電／新年伊始，義烏國際商貿城洋溢著年節的喜慶氛圍。放眼望去，各色商品琳琅滿目，前來採購的各國客商人來人往，很多商戶迎來外貿首單。數據顯示，2023年1—11月，浙江義烏市進出口總值達5221.2億元，首次突破5000億元大關，同比增長18.1%。據義烏海關統計，預計春節前每天約有1000多個集裝箱卡車從義烏港海關監管場地前往寧波、上海口岸，通過海運方式運抵全球。



隨著中國不斷推進高水平對外開放，有著“世界小商品之都”之稱的義烏打開了一扇融通中國和世界的重要窗口。據統計，每年到義烏採購的境外客商超過56萬人次，有100多個國家和地區的超過1.5萬名境外客商常駐義烏，他們在這裡找到了熱愛的事業，實現了自己的職業夢想，也見證了這座城市的變遷和發展。近日，記者採訪了幾位外國客商，聽他們講述自己在義烏的奮鬥故事。



喀麥隆籍商人埃馬紐埃爾——



“一片充滿生機與活力的創業熱土”



走進義烏國際商貿城，貨品琳琅滿目，客商穿梭其中。在這個全球最大的小商品批發市場，210萬種小商品銷往全球230多個國家和地區，帶動210萬家中小微企業發展，關聯著3200萬人的就業。



在義烏國際商貿城對面的辦公樓裡，42歲的喀麥隆籍商人埃馬紐埃爾正在處理一批光伏設備訂單，這些設備將在不久後運往他的家鄉喀麥隆。



2013年，埃馬紐埃爾來到義烏的一所學校做英語老師。在跟學生家長交流時，他發現很多家長都在從事小商品貿易工作。感受到這座城市濃厚的商業氛圍和巨大的機遇，2016年，埃馬紐埃爾開始專職從事外貿行業，將許多中國產品賣到喀麥隆，“從化妝品到小家電，中國產品物美價優，很受歡迎，訂單量每年都在上漲。”埃馬紐埃爾說。

