工業增“綠”加“數”　鞏固向好態勢

中評社北京1月22日電／據經濟參考報報導，製造業總體規模連續14年位居全球第一；布局27家國家製造業創新中心；“新三樣”產品出口額首次破萬億；工業互聯網覆蓋全部41個工業大類……工信部最新發布的一組數據顯示，2023年工業經濟回升向好，信息通信業實現平穩較快增長。



工信部相關負責人表示，下一步，將積極應對內外部風險挑戰，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，包括研究出台5G應用發展接續政策、出台推動工業互聯網高質量發展指導意見、力爭2024年新培育1000家國家層面綠色工廠等，持續推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。



2023年，穩增長政策“組合拳”有力有效，規模以上工業增加值同比增長4.6%，較2022年提升1個百分點。展望2024年，工信部副部長辛國斌表示，工業經濟面臨的內外部環境依然嚴峻複雜，但是我國擁有完整的產業體系、龐大的市場規模和完善的信息基礎設施等優勢，工業經濟長期向好的趨勢不會改變。



其中，汽車產業是我國重要支柱性產業。數據顯示，2023年我國汽車產銷量均突破3000萬輛，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。據行業協會預計，2024年汽車總銷量可以達到3100萬輛，同比小幅增長約3%；新能源汽車產銷均達到1150萬輛左右，增長約20%。



辛國斌表示，下一步工信部將會同相關部門進一步加強宏觀指導，加強行業管理，推動汽車產業高質量發展。包括落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試點和新能源汽車下鄉活動，積極擴大新能源汽車消費；組織開展智能網聯汽車准入和“車路雲一體化”應用試點，加快路側感知、網聯雲控等基礎設施建設，進一步推動智能網聯汽車商業化應用等。



與此同時，數字經濟核心產業持續發展壯大。以5G為例，截至2023年底，我國5G基站總數達337.7萬個，5G行業應用已融入71個國民經濟大類。根據研究機構測算，預計2023年5G直接帶動經濟總產出1.86萬億元，比2022年增長29%。