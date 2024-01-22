多地積極推動房地產融資協調機制落地

中評社北京1月22日電／近日，住房和城鄉建設部、金融監管總局聯合印發通知，要求各地建立城市房地產融資協調機制，及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。這是剛剛跨入2024年的中國房地產，迎來的一則重磅消息。



目前，多地已就房地產融資協調機制的落實開始採取積極行動。江西收到有關通知後，第一時間啟動相關工作，著手開始建立省、市兩級的房地產融資協調機制，進一步地細化明確城市融資協調機制的落實辦法、實施細則。與此同時，還啟動兩個平台的搭建工作。一個是部門會商平台，由城市政府分管領導為召集人，住建、金融監管總局各派出機構、自然資源、稅務等多部門聯動參與。一個是政銀企合作平台，推動房地產企業和金融機構精準對接、更好協作，滿足房企合理融資需求。



在此基礎上，江西房地產融資未來將嚴格依托三個名單來進行：一個是正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目名單，一個是開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目名單，一個存在重大違法違規行為、逃廢金融債務等問題的企業和項目名單。對正常開發建設的項目，建立授信綠色通道，積極滿足合理融資需求；對暫時困難的項目，按照“一項目一方案”的方式，採取貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持；對違法違規等情況的企業和項目，提示金融機構審慎開展授信。



而在重慶，當地目前正在著手準備重慶市房地產融資協調機制的細則，屆時將形成第一批房地產項目“白名單”。這份名單聚焦到項目，看它本身的資產負債是否合理，項目是否可以實現可持續的運營，包括有沒有足夠的還款的來源，把它原來集團公司的風險切割開來，這樣就更精準，有利於項目的融資。



據介紹，下一步重慶將壓實區縣屬地的責任、行業部門的屬事責任、金融機構的社會責任、企業的主體責任，搭建政銀企溝通平台，精準對接項目融資需求，合力推進房地產項目融資落地。



多家銀行房地產融資持續增長