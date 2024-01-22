劉國中出席第三屆南方首腦會議並致辭

中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月21日，習近平主席特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中在烏幹達坎帕拉出席第三屆南方首腦會議並發表致辭。



劉國中表示，今年是77國集團成立60周年。60年來，南方國家走出一條平等互信、互利共贏、團結互助的人間正道。獨立自主是南方國家的政治底色，聯合自強是南方國家的光榮傳統，發展振興是南方國家的歷史使命，公道正義是南方國家的共同訴求。當前，世界百年變局加速演進，南方國家面臨複雜的外部環境。我們要重整行裝再出發，勇毅探索現代化道路，推動更高水平的南南合作，積極參與全球治理體系改革，深化團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係。



劉國中表示，習近平主席提出構建人類命運共同體重要理念、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導各方高質量共建“一帶一路”，旨在調動全球資源，促進人類社會共同發展、長治久安、文明互鑒，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。作為發展中國家、“全球南方”一員，中國始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，將繼續把南南合作作為對外合作的優先方向，為南方國家共同發展貢獻力量。



南方首腦會議是77國集團最高級別會議。近百個國家的高級別代表和聯合國機構負責人出席本屆會議。