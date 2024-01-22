北京保障中央單位標誌性項目向外疏解

中評社北京1月22日電／據新華社報導，積極服務保障中央單位標誌性項目向外疏解，完成第二批市級機關搬遷，著力打造京冀曹妃甸協同發展示範區、京張體育文化旅遊帶，抓好天津濱海—中關村科技園等合作園區建設……2024年北京市政府工作報告提出，持續提升首都功能，推動京津冀協同發展取得新的更大進展。



根據北京市政府工作報告，北京將打好疏解整治促提升“組合拳”。包括積極服務保障中央單位標誌性項目向外疏解，完成第二批市級機關搬遷。完善疏解激勵約束政策體系，實現城鄉建設用地再減量6.5平方公里，確保新生違法建設動態清零。優化教育、醫療資源布局，加快首都醫科大學、首都兒科研究所通州院區等項目建設。扎實推進鐵路沿線環境、城鄉結合部整治和橋體綠化、留白增綠等專項任務，精細治理背街小巷1650條，推進大紅門等區域功能重塑和品質提升。



此外，在加快“新兩翼”建設、深化協同創新和產業協作、加強公共服務共建共享方面，北京將攜手津冀，實施多個重大項目，開展產業鏈延伸和協同配套，不斷深化教育、醫療、養老等公共服務合作等，推進現代化首都都市圈建設，共同打造中國式現代化的先行區、示範區。



隨著京津冀協同發展不斷走深走實，北京非首都功能疏解已進入中央單位和相關地區協同發力的關鍵時期，雄安新區進入承接北京非首都功能和建設同步推進的重要階段。去年，京津冀三地提出，共同支持和服務央屬標誌性項目向外疏解，繼續完善疏解激勵約束政策體系，增強向外疏解的內生動力，確保非首都功能疏得出、落得下、能發展。



記者瞭解到，2023年，首批疏解的在京部屬4所高校雄安校區開工；北京疏解提質一般製造企業112家；首都醫科大學新校區開工，北京大學第一醫院大興院區、朝陽醫院東院區開診運行。