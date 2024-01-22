全國暴雨研究中心在武漢成立

中評社北京1月22日電／據科技日報報導，近日，記者從湖北省氣象局獲悉，由中國氣象局與湖北省政府聯合共建的全國暴雨研究中心日前在武漢市揭牌成立。



湖北省氣象局科技與預報處副處長岳陽介紹，全國暴雨研究中心以中國氣象局武漢暴雨研究所為核心，依托湖北省氣象局建立。該中心將聯合國內外科研院所、科技人才開展暴雨研究和應用研究，致力於解決當前所面臨的暴雨學科領域難點問題和關鍵技術問題。



“暴雨的定時定點定量預報一直是個難題。”岳陽表示，全國暴雨研究中心將重點聚焦暴雨多尺度機理和監測預警技術、數值模式暴雨預報關鍵技術、水文氣象三個學科方向開展技術攻關和研究。



具體來說，該中心將加強對典型暴雨災害性天氣和強對流天氣的發生發展機理和監測預警技術研究，並重點發展區域數值模式暴雨預報關鍵技術，研發新一代快速循環同化數值預報模式系統，研究暴雨引發的滑坡、泥石流等地質災害和流域性洪水、漬澇、城市內澇等災害致災機理、演化規律及預報技術。



岳陽表示，相關研究成果取得突破後，可以提升暴雨預報準確率、增加暴雨預警提前量，有助於做好防汛減災工作，同時為水資源利用，尤其是大中型水庫調度、提升水力發電效率方面，提供科技支撐。



全國暴雨研究中心並非局限於湖北省氣象部門。該平台將吸納眾多國家級科研院所、高校以及國內國際研究人才，協同攻關。此前，武漢暴雨研究所從上游西藏到中游下游都布設了暴雨野外觀測試驗基地。後期，全國暴雨研究中心將進行站點加密布設，開展一系列暴雨野外觀測試驗，其研究範圍將進一步擴展。



在岳陽看來，湖北氣候及區位獨特，汛期易出現暴雨洪澇天氣，且暴雨牽動影響範圍廣。中國氣象局武漢暴雨研究所作為全國唯一開展暴雨專業性研究的機構，長期以來在暴雨預報中開展了大量研究，形成系列成果。多重因素叠加，使得全國暴雨研究中心落戶湖北。



據介紹，目前，暴雨強對流天氣監測預報能力提升工程項目已獲批覆，數值模式系統、氣象數據環境等建設也在有序推進，為後續全國暴雨研究中心良性運轉打下堅實基礎。