山東：多措並舉助職教體系建設

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，21日從山東省教育廳獲悉，為推動職業教育高質量發展，山東省修訂通過《山東省職業教育條例》，《條例》將於5月1日起施行。《條例》共6章、59條，從法律上明確了山東職業教育發展的基本方向、定位和要求，系統規定了職業教育的體系與實施、教育教學、保障與監督以及相應的法律責任。



《條例》充分吸收山東省職業教育改革發展的經驗成果，優化職業教育高質量發展的體制機制和環境，回應社會各方的重要關切，為山東省職業教育高質量發展和更好地培養高技能人才提供堅實的法律保障，將有力推動教育強省、人力資源強省、技能型社會和現代化強省建設。



《條例》推動不同層次職業教育縱向貫通，系統構建中等職業教育、專科職業教育、本科職業教育、專業學位研究生教育相銜接的人才培養體系。推動不同類型教育橫向融通，鼓勵普通學校開展職業啟蒙、職業認知、職業體驗教育，推動職業學校與普通學校課程互選、資源共享、學習成果互認。高等職業學校、應用型普通本科高等學校以及其他實施職業教育的普通高等學校應當招收職業學校畢業生，鼓勵支持招收具有工作經歷的職業學校畢業生，暢通一線勞動者繼續學習深造的路徑。加強職業培訓工作，建立健全面向全體勞動者的終身職業技能培訓制度。



“《條例》創造性落實上級要求，充分體現山東特色，具有吸收最新政策、反映實踐成果、突出問題導向、回應各界關切、注重務實管用、創新體例結構等特點。”山東省教育廳職業教育處處長陳志浩介紹。



近年來，山東全省職業院校平均每年為經濟社會培養輸送60多萬名高素質勞動者和技術技能人才，就業率保持在95%以上，全省“十強”優勢產業集群、鄉村振興、海洋強省、脫貧攻堅等領域新增從業人員70%以上來自職業院校，從中湧現出一大批能工巧匠、技能大師和大國工匠，為現代化強省建設提供了源源不斷的生力軍。