在更多孩子心中播下科學種子

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，一堆塑料瓶、兩個廢紙箱、幾塊舊木板、兩只不銹鋼碗，日常物件搖身一變就成了“水火箭”等科普裝置。一堂公益科學課，激發了許多孩子崇尚科學、探索未知的興趣。



科學普及是實現創新發展的重要基礎性工作。近年來，不少科技館成為熱門打卡地，在青少年校外教育中發揮著重要的科學教育功能。儘管科普需求日益高漲，但許多科技館仍面臨“冷熱不均”困擾。如何提高科普資源利用率？在河南省固始縣科協的支持下，我們開啟了“館校合作”的探索。自2020年底開始，全縣所有公辦小學四、五年級學生，每學期在科技館上一節科學課。3年多來，帶動近5.4萬名學生走進科技館，科學課覆蓋城區20多所小學。現實中，科普場館有豐厚科普資源，學校有科學教育需求，通過“館校合作”等形式，推動科教融合，能較好地解決科普資源閑置浪費的問題，也能彌補一些學校在實驗教具等方面的不足。



讓更多孩子接觸科學，既可以把學校課堂搬進來，也要讓科普資源“走出去”。為此，我們開行科普大篷車，讓“流動的科學課”走鄉入鎮進校園，每一次都受到孩子們的熱烈歡迎。透過一雙雙渴望的眼睛，我們看到了他們對科學知識的渴求，也愈加堅定了做好科普工作的信念。推動科普資源沉下去，讓更多孩子近距離接觸科學成果、感受科學魅力，是做好科普工作的題中應有之義。



科普要引人入勝，就不能止步於簡單的展示講解，而要讓有意義的內容變得有意思。實踐中，我們的科普輔導員結合展品類型和孩子們的興趣，精心設計研學課程。妙趣橫生的科學實驗、寓教於樂的互動體驗，讓館裡的科學課成了孩子們最愛的課程之一。同時我們承辦全縣青少年機器人大賽、科學運動會和科普劇大賽等，引導孩子們參與進來。書本裡的知識“活起來”，科學教育“動起來”，極大地激發了孩子們講科學、愛科學、學科學、用科學的興趣。科普場館在優化內容上下功夫，在創新形式上做文章，增強互動性、提升趣味性，就能吸引更多青少年走近科學、學到知識。



有人說，科普播撒下的科學種子，說不定哪天就會破土而出、長成參天大樹。青少年時期是提升科學素養、培養科學興趣的關鍵時期。科技館是科普的重要陣地，是激發廣大中小學生科學興趣的“第二課堂”。我們會立足實際，盤活用好資源、壯大科普隊伍，努力在更多孩子心中播種，為加快建設科技強國、人才強國貢獻力量。