“向上社交”為何受大學生追捧？

中評社北京1月22日電／據《中國青年報》報導，在當前眾多求學、求職的經驗帖中，“向上社交”一詞熱度頗高，教大學生“向上社交”甚至成為許多博主必用的“吸粉”利器。在他們的描述中，“向上社交”是一種突破圈層、擴展人脈、打破信息壁壘的有效手段，可以幫助大學生更好地成長。



所謂的教大學生“向上社交”，說到底，就是告訴大學生規劃自己的學業與職業發展，不要把交往圈局限在“小圈子”，要善於與高年級同學溝通，向老師請教，從他們那裡獲得成長的指導與幫助，建立更廣的人脈資源。



而這其實是大學生生涯規劃教育的基本內容，“向上社交”這樣的指導“走紅”，也表明大學對大學生這方面的教育引導缺乏，全面建立本科生學業導師制，尤顯迫切。



一方面，一名大學生在大學畢業後有哪些選擇、出路，這是大學應該告訴所有學生的；另一方面，大學生應有識別自己所生活的環境的意識和能力。



近年來，一些所謂的“網紅名師”對學生進行升學指導，受到追捧，就是利用大學生存在的這種“信息差”。大學生不去收集、分析信息，而是等待他人給自己作出規劃。



實際上，為加強對學生的生涯教育，我國高中和大學都已經開始了行動。如最近浙江省青少年科技創新服務平台公布了浙江省2024年中學生英才計劃（全國學員）錄取學生名單。未來，浙大教授將成為學生們的導師，帶他們進行為期一年的科研培養。



對學校來說，教育指導學生做好生涯規劃最好的方式，就是建立學業導師制，包括高中生學業導師制與本科生學業導師制。這種學業導師制與碩士、博士的導師制不同，是由導師對學生進行個性化的學業發展指導。



可以說，如果學業導師制能全面實施，學生也就不會追捧“向上社交”這個概念了。對學生來說，充分利用各種可以利用的學校資源和社會資源，做好適合自己的學業規劃，這不存在所謂的功利問題，而是做好生涯規劃的必然要求。